„Všechno moje tělo, co už vydrželo.“ Singlem o body positivity Farna navazuje na západní trend

Jejich odvaha ukázat na kameru to, co většinou lidé spíš zakrývají, inspirovala i zpěvačku. „Budu se trápit svým malým tetováním od přírody jako známkou toho, že jsem odnosila pod srdcem dítě? To je úplně bláhové. Takže jsem se postavila s holkami do řady a zveřejnila jsem svoje léta diskutované břicho taky. A vlastně je to hrozně osvobozující pocit,“ tvrdí.

O svém těle nezpívá Ewa Farna poprvé, tentokrát ovšem volí jinou notu. Zatímco skladba Tělo je vážným poselstvím, před šesti lety zpěvačka ukázala, že dovede své nedostatky brát i s humorem. Hitem se stalo její písňová přiznání Mám boky jako skříň. I když hrát se příliš nemohlo kvůli autorským právům, protože jde o cover-verzi singlu All About That Bass od americké zpěvačky Meghan Trainorové.

Video of Meghan Trainor - All About That Bass

Ohlasy se neshodly, jestli All About That Bass ženám fandí, nebo je k nim naopak neuctivá. Nicméně skladba nabírala na popularitě. Na žádost rodinného Radia Disney, které hit chtělo také hrát, vznikla dokonce „family-friendly“ verze. V soft textu tak třeba větu „Boys like a little more booty to hold at night“ nahradilo sdělení, že „Boys like the girls for the beauty they hold inside“.

Jak to populární písní bývá, vznikla i řada cover verzí (včetně té od Ewy Farné, ale také Justina Biebera) i parodií, třeba ve stylu Hvězdných válek nebo o pečení (na základě záměn slov „bass“ a „baste“), svou parodickou verzi dokonce natočilo NASA.

Prapor žen, které se nehodlají stydět za to, že neodpovídají ideálům krásy, ale Meghan Trainorové trochu vyrazil z ruky v roce 2016 klikpk písni Me Too. Digitální zeštíhlení nějak neodpovídalo tvrzení v textu, že „I can't help loving myself“ (nemůžu si pomoct, miluju se). Meghan klip stáhla a nahradila originálem s omluvou, že o úpravách své postavy nevěděla.

Jsme krásní, říká Aguilera, ale nemůžeme vyhrát, obává se Clarksonová

Hodila by se jí možná v té chvíli rada kolegyně Kelly Clarksonové z názvu písně Stronger (What Doesn't Kill You) čili Silnější (co tě nezabije, to tě posílí). Celé album Stronger z roku 2011 dodává posluchačům odvahu a sebevědomí.