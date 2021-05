V bývalých automatech na cigarety se prodaly tisíce krabiček s uměním. Artmaty míří za hranice

Ze třech bývalých automatů na cigarety si lidé za rok a půl provozu odnesli už dva tisíce krabiček s uměním. „Koronavirová krize byla pro nás nárazem v první vlně, kdy do ulic chodilo jen velmi málo lidí – projekt byl na začátku, a tak ho tolik lidí neznalo. V současné době, kdy se zájem o mini umění rozšiřuje, je právě jeho venkovní poloha výhodou. Artmat je jako jeden z mála projektů, který umožňuje zájemcům podporu umění a koupi uměleckého díla venku,“ uvedla Frýbová.

Plánuje se i další expanze, a to nejen v rámci republiky, ale i do zahraničí. „Rádi bychom rozšířili Artmaty i mimo Česko – ideálně přes Česká centra, čímž bychom mohli rozšířit povědomí o českých umělcích i v zahraničí. To bychom považovali za velký úspěch a jeden z našich momentálních cílů,“ dodala Frýbová.

V Artmatech si zájemci mohou koupit krabičku s číslovaným a signovaným uměleckým dílem od talentů současné výtvarné scény. Dva automaty jsou v Praze, třetí v Plzni.