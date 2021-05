Pálení čarodějnic po keltském způsobu. Čeští pohané mají na konci dubna Beltain

Účastníci rituálu poté v posvátném kruhu vzývají bohy a vyslovují přání do budoucna. Mezi vyznavači se poté rozdělá oheň, do kterého vkládají své oběti. „V historii se často obětovávala mouka nebo med, protože lidé dávali bohům to, co pro ně hodně znamenalo a bylo jim drahé. Dnes si ale můžeme koupit med za pár korun, takže se snažíme přinášet něco, co by pro nás znamenalo citelnou ztrátu. Někdo obětuje třeba své oblíbené víno, čokoládu či třeba malbu,“ přiblížil Kubín.

Lidé na konci novodobého obřadu procházejí mezi dvěma zapálenými ohni, jež představují bránu mezi starým a novým obdobím. Kdo jí projde, údajně se očistí od starých energií. Keltové tudy kdysi prováděli i dobytek. Během obřadu se přitom může využít i májka, ta je však odlišná od té tradiční, které jinak můžeme vidět v Česku.