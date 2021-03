Ve stínu slavnějšího bratra bojoval proti válce a nacistům. Heinrich Mann se narodil před 150 lety

Politicky neklidné bylo Německo už od první světové války. Vše ale vyeskalovala ekonomická krize po pádu americké burzy v roce 1929. Několik příštích let měl tedy Adolf Hitler a jeho nacisté živnou půdu pro svoji agresivní a násilnou rétoriku.

Po skončení vztahu s manželkou Marií se v roce 1928 Mann přestěhoval do Berlína. Se svou druhou ženou Nelly Krögerovou se potkal o rok později. Na svatbu ale musela čekat dalších deset let. I přes rozvod ale na Československo nezanevřel. Další slávu si tu získal v souvislosti s dějinným zlomem ve své vlasti.

Do Čech se osobně podíval třeba v roce 1924 při příležitosti nastudování své hry z doby francouzské revoluce Madame Legros Vinohradským divadlem. Při té příležitosti byl přijat v Lánech prezidentem Tomášem G. Masarykem.

Na konci ledna je 1933 ovšem Hitler jmenován kancléřem a už v únoru pak národní socialisté vyloučili Manna z Akademie umění. S tušením toho, co bude v jeho zemi následovat tedy spisovatel emigroval do Francie. V srpnu ho pak úřady zbavily německého občanství.

V plamenech se ocitla kromě děl už zmiňovaných autorů Manna a Einsteina také knihy Bertolda Brechta, Liona Feuchtwangera, Sigmunda Freuda, Ericha Marii Remarquea, Karla Marxe, ale i Ernesta Hemingwaye. Celkem bylo spáleno na 20 tisíc knih od asi čtyř set autorů.

V Československu tehdy ale veřejnost spisovatelovu demokratickému hlasu naslouchala.

Vycházely tu jeho politické eseje a Heinrich Mann zemi navštívil v roce 1934 s přednáškami o svobodě a demokracii, které zaznamenaly velký úspěch. V roce 1936 se pak dokonce stal československým občanem.

Ve své politické činnosti pokračoval i v nedobrovolném vyhnanství ve francouzském Nice. Stal se předsedou Přípravného výboru pro vytvoření německé lidové fronty a i nadále psal antifašistické a protinacistické texty.

Útěk do Spojených států

Atmosféra ale na starém kontinentě houstla a po vypuknutí války v září 1939 se rozhodl k razantnímu kroku. Společně se svojí druhou ženou Nelly, synovcem nebo spisovatelem Lionem Feuchtwangerem se mu za dramatických okolností podařilo nakonec v roce 1940 dostat přes Španělsko a Portugalsko do USA.

Zakotvil na západním pobřeží v rozpínajícím se Los Angeles s hollywoodskými kopci za zády. Jako scenárista tady během svého doživotního exilu pracoval mimo jiné pro studia Warner Brothers nebo Metro Goldwyn Mayer.

Amerika mu ale nepřirostla příliš k srdci. Kulturnímu Evropanovi byl tehdejší západní svět neomezených možností cizí. Ani finančně na tom nebyl úplně nejlépe a podporoval ho jeho bratr Thomas. V reakci na nacistické vypálení Lidic napsal stejnojmenný román, ten ale i kvůli jeho emigraci nezobrazoval přesně historické reálie a nikdy nebyl přeložen do češtiny.

Po sebevraždě manželky Nelly 16. prosince 1944 se Heinrich Mann víc a víc stahoval z veřejného života. V květnu 1947 ale získal čestný doktorát na Filozofické fakultě Humboldtovy univerzity. O necelé dva roky později ho pak německá akademie umění ve východním Berlíně zvolila za svého prezidenta.

I přes odborné uznání se ale už do Evropy vrátit, aby slyšel potlesk osobně, nestihnul. Heinrich Mann zemřel jedenáctého března 1950 v americké Santa Monice jen zhruba dva týdny před svými 79. narozeninami. O jedenáct let později byla urna převezena do Berlína, kde má čestný hrob.

Jako připomínka spisovatele je po něm také pojmenována esejistická Cena Heinricha Manna, která se každoročně uděluje od roku 1953 právě v březnu na jeho narozeniny.