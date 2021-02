Když robot píše hru, má nechtěný smysl pro humor a dost myslí na sex

Novinka líčí radosti a strasti každodenního života z pohledu robota. Postavená je na rozhovoru robota s člověkem, dialogy vygenerovala umělá inteligence. Hra je prvním viditelným výsledkem výzkumného projektu THEaiTRE.

„Vznikl díky spolupráci Švandova divadla s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK,“ uvedl o projektu režisér inscenace Daniel Hrbek.

Text napíše, podtext mu nic neříká

Počítačový autor nejprve načetl osm milionů skutečných dokumentů, na jejichž základě měl za úkol sestavit vlastní originální text. Lidé zadali základní parametry, tedy kdo, kde a s kým mluví, a nahodili dvě úvodní repliky. Algoritmus na ně navázal co nejpravděpodobnějším způsobem s využitím toho, co načetl.

„Odhadne, jaká by měla být struktura textu, jaké by mělo být téma. A pak už slovo po slově generuje pokračování,“ upřesnil Rudolf Rosa, výzkumný pracovník z Ústavu formální a aplikované lingvistiky.

Podle divadelního dramaturga Davida Košťáka se ale neživý začínající dramatik bez lidské pomoci neobešel. „Občas prohodil ženské a mužské postavy nebo na něčem ulpěl, takže dialog ztratil smysl. Oříškem, který zatím s obtížemi louská, je také podtext – fakt, že nejde jen o to, co v divadelní hře postava říká, ale co tím ve skutečnosti myslí,“ upřesnil Košťák.

„Na rozdíl od někdy svéhlavých živých autorů ale stačilo počítači ukázat místo, kde ztratil nit, a on začal od příslušného bodu hned vytvářet text nově,“ dodal.

Jako uklouznout na slupce od banánu

Text vznikal v angličtině, do češtiny ho převáděl strojový překlad. Ze zhruba padesátky vygenerovaných dialogů jich divadelníci vybrali osm a seřadili je tak, aby držely ucelený příběh o robotovi v lidské společnosti.

Výsledek se podle divadelníků dá přirovnat k absurdnímu divadlu. Občas nečekaně mění téma, repliky se zdají nelogické. Dramaturgie narážela i na další nečekané potíže. „Načetl spoustu scénářů, takže pracuje s tím, co se objevuje nejčastěji. Takže se téměř každá situace vyvinula do pohlavního styku, protože z hlediska statistiky se objevuje nejčastěji,“ poznamenává Košťák.