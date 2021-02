Vratislav Brabenec s Krištofem Kinterou se podělili o Život v Ječný

Vratislav Brabenec se dal s Krištofem Kinterou pracovně dohromady v jednom z pražských podniků, kde undergroundový literát a hudebník s přítelem Richardem Pechou založil nakladatelství.

„Krištof Kintera viděl, jak si tam občas předáváme papíry, a říkal: ‚Kluci, nemáte něco? Já bych k tomu něco nakreslil.‘ Tak jsme říkali: ‚My ti něco přineseme.‘,“ prozradil Brabenec.

„A dokud to nevyšlo, ani jsem nevěděl, co jsme mu vůbec dali. Těch věcí máme stovky. Ale je to překvapení příjemné,“ dodává. Život v Ječný obsahuje jeho „sloupky“, tedy krátké literární úvary, v nichž se mísí vzpomínky, úvahy i prostá pozorování.