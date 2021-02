Glosa: Krajina ve stínu porazila Šarlatána. Ceny české filmové kritiky napravují „křivdy“

Ceny české filmové kritiky zůstávají stále neprůhledné a nečekané, větší mírou než ceny Českých lvů, které udílí Česká filmová a televizní akademie. Z nominací se dali vyčíst favorité v několika kategoriích, například ta nejváženější ale zůstala do poslední chvíle napínavá.

Dáno je to i tím, že Ceny české filmové kritiky nepředstavují žádnou enklávu českých pisatelů o filmu, ale pojímají rozmanité hlasy. Mezi členy se mísí noví recenzenti i zasloužilí veteráni české kritiky, přispěvatelé na populární webové stránky i redaktoři seriózních periodik. Pro některé pozorovatele tak může být překvapivé, jak ceny nevypovídají o vkusu nejvýraznějších filmových recenzentů a kritiků v zemi. Jistí výherci z večera měli velmi silné odpůrce, názory těchto členů se ovšem v desítkách hlasujících rozmělnily.

Kina pod vlivem pandemie

Do výběru možných kandidátů přirozeně zasáhla také pandemie covidu-19. Do kin se dostalo méně domácích filmů a mnohé místo toho našly prostor na internetových platformách. Fenomenálně navštěvovaný dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti se do kin dostal ještě před rozšířením viru. Štěstí měli také Šarlatán a Havel Slávka Horáka, kteří do kin vstoupili v době letního uvolnění a zaznamenali slušný úspěch.

Takové příležitosti neměla Krajina ve stínu, která měla širokou premiéru až v polovině září, přesně v době prudkého nárůstu nově nakažených. V důsledku toho všeho jedenáctý ročník nebyl pro českou kinematografii jako celek tolik reprezentativní.

Pozornost pro viditelné i opomíjené

Nutno poznamenat, že hlasování v kategorii nejlepší film bylo nakonec velmi těsné a trojici snímků dělilo jen několik hlasů (údaje o hlasování se dají najít na webu uskupení). Na skutečnost, že kritici nakonec upřednostnili Slámův černobílý film, který tematizuje odsun sudetských Němců po druhé světové válce, můžeme pohlížet z několika úhlů.

Jistým způsobem byla Krajina ve stínu v konkurenci V síti a Šarlatána dílem, kterému se snadněji dalo fandit. Dokument Chalupové a Klusáka měl v době svého uvedení každodenní mediální pozornost, která přispěla k návštěvnosti 413 tisíc diváků v kinech (navíc bez zohlednění alternativní verze V síti 18+).

Šarlatán je zase mezinárodně exponovaná koprodukce, která objíždí prestižní filmové festivaly a hovoří se o něm jako o seriózním kandidátovi na nominaci na Oscara. Přes veškerý kredit Bohdana Slámy se Krajině ve stínu podobné pozornosti u nás či v zahraničí nedostalo. V klání o ceny kritiků tedy mohl projekt vzbuzovat dojem, že přišel vhodný čas křivdy napravit.