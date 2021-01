Český lev už si brousí sošky. Nominace vyhlásí v 11:00 živě na ČT24

„Přestože rok 2020 přinesl do našich životů zcela nečekané změny, česká filmová

produkce má co nabídnout,“ nepochybuje výkonná ředitelka ČFTA Tereza Rychnovská. Akademici hodnotí 22 hraných celovečerních filmů, sedm animovaných a 18 krátkých filmů. Z 32 loni uvedených dokumentů se jich do předvýběru dostalo 14. Hlasuje se také o deseti televizních projektech.

Novinky 28. ročníku