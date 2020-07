Recenze: Autentický Havel. Film Slávka Horáka zachycuje dramatika a státníka především lidsky

Havel působí skromně, těžce se rozhoduje, ale v momentech, kdy to bylo potřeba, věděl přesně, co má udělat. Ať už to bylo odmítnutí exilu v USA, nebo oznámení Dubčekovi, že prezidentem nebude.

Smysl pro detail

Režisér Slávek Horák umí pracovat s detaily a symboly. V první polovině filmu vizuální složka, nepatrné maličkosti a samotný děj do sebe dokonale zapadají. Ať už to je – již zmiňovaný – prázdný list v metafoře s ubrouskem na stole v hospodě, nebo monolog Martina Hofmanna ve vlaku, který se z nadšení dostane do zklamání, a v momentě, kdy herec ubere plyn, vlak vjíždí do tunelu, do tmy. V jistých pasážích ale Horák s detaily a vizuální složkou až moc tlačí na pilu a působí to, jako by chtěl divákovi něco dokázat.

Na snímku je nicméně vidět, že tvůrce odvedl ohromný kus práce. Ať už během roků na přípravě scénáře, tak i při samotné realizaci filmu. Uznání Horákovi patří i v kontextu toho, že se jedná teprve o jeho druhý celovečerní snímek (první byl Domácí péče). Ve spojení s kamerou, která dokáže být hravá, ale i intimní a skvěle pracuje se clonou, se jedná o mimořádný vizuální počin. Povedla se také zvuková a hudební složka, která nejvíce vyniká ambientem v části, kdy je Havel vězněn.

Film obsahuje i humorné prvky a „jaksi“ i absurditu, která jistým způsobem Havlův život prošpikovala. V kinech se tak promítá hodina a tři čtvrtě světla a apelu na morálku v době, která je prolezlá marazmem.