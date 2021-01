Na hradě Veveří odkrývají nástěnnou malbu. Zakryla ji změna vkusu

Úkolem restaurátorů je napravit škody z minulého století. Původní malba zmizela totiž pod nánosem moderního nátěru. „Nejvíce se na tom podepsala změna vkusu. Co se líbilo aristokratům ve druhé polovině osmnáctého století, to už se nelíbilo ve století devatenáctém,“ poznamenává Michal Konečný, jeden z památkářů, kteří se na rekonstrukci podílejí.

Na poničených stěnách bývalé ložnice jsou výjevy zatím znatelné jen částečně. Co je na nich zachyceno, ale historici tuší. „Dá se odhadovat podle fragmentů z dalších místností. Jsou to pohledy do krajiny s různými postavami, které spolu konverzují,“ prozradil Konečný.

Nejprve tmel, pak barva

Aby se objevily v plné kráse, musí restaurátorský tým neprve „zahladit šrámy“. Teprve po škrábání a tmelení přijde na řadu jemná práce. „Teprve pak to budeme celé retušovat a rekonstruovat,“ těší se Martin Böhm, pod jehož vedením se malba restauruje. Výjevy domalují akvarelovými a temperovými barvami.

Veřejnost bude moci obnovené nástěnné malby obdivovat zhruba za půl roku. Stanou se součástí nového prohlídkového okruhu, který povede i třeba jídelnou, odkud se původní nábytek za války ztratil. Zapůjčí ho sem z jiné památky, například ze zámku v Rájci nad Svitavou.