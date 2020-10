Ubal a zmiz, radí česká gangsterská komedie. Odkazuje k filmům Guye Ritchieho

Ve snímku hraje i Duy Anh Tran, přezdívaný Lukáš, který má hereckou zkušenost s nelegální pěstírnou ze svého loňského debutu ve filmu Jiřího Mádla Na střeše. „Kývl jsem na ni prakticky hned,“ říká o snímku Ubal a zmiz. „Je to ulítlý projekt volně inspirovaný Guyem Ritchiem,“ dodává, že nápadná podobnost názvu s komedií Sbal prachy a vypadni není náhodná.

Raději film než práva

Celovečerní debut, v němž jde o velké peníze, sekání malíčků a touhu žít podle vlastních pravidel, připravoval Adam Hobzik pět let. „Zjistil jsem, že je velký rozdíl mezi mými představami, jak by to mělo vypadat na plátně, a možnostmi českých produkcí,“ přiznává. „Nastala samozřejmě spousta škrtů a to byl moment, kdy jsem si říkal, jestli má vůbec smysl tady ten film natáčet,“ připouští.

Hobzik je absolventem FAMU, zároveň vystudoval i práva. Filmovým scénářům dal ale nakonec přednost. „Ráno se probudím a už o filmu přemýšlím, jdu spát – a přemýšlím o filmu. Díky tomu můžu uspět, to by se mi v právu nepodařilo, aspoň ne tak, aby mě to bavilo furt. Film má svoje velké kouzlo a člověk tomu snadno propadne,“ říká nadějný filmař.

Jestli i diváci propadnou jeho celovečernímu debutu, zjistí příští rok v březnu, kdy by měl mít film Ubal a zmiz premiéru.