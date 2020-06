Zemřela Věra Lynnová. Zpěvačka, která svým zpěvem vyhrála druhou světovou válku

„S hlubokým žalem oznamujeme, že ve věku 103 roků zemřela jedna z nejmilovanějších britských baviček,“ uvedli v oznámení o úmrtí Lynnové její příbuzní.

Obyčejná holka miláčkem vojska

Lynnová si obrovskou popularitu vybudovala za druhé světové války, kdy jezdila povzbuzovat britské vojáky. Vypravila se za nimi do Egypta, Indie nebo Barmy (dnešní Myanmar). Vysloužila si přezdívku The Forces Sweetheart (miláček vojska). Její písně se staly jedním ze symbolů protinacistického odporu a po válce se ve Velké Británii žertem říkalo, že Němce neporazil Churchill, ale že je Vera Lynnová uzpívala k smrti.

Měla i vlastní pořad na rozhlasové stanici BBC, v němž vyřizovala vzkazy pro vojáky na válečných frontách a zpívala jim písničky na přání. Svým chováním vojákům připomínala jejich blízké, které nechali doma. „Byla jsem někdo, s kým se mohli ztotožnit. Byla jsem obyčejná holka,“ podotkla později Lynnová.

„We Will Meet Again“ platí v každé době

Populární zůstala i po válce. Vystupovala v rozhlase a v televizi, v domovské Británii i ve Spojených státech. V roce 2000 se s kompilací svých písní dostala na první místo britského žebříčku jako nejstarší žijící interpret. Porazila tehdy i Beatles. Úspěch zopakovala ještě v roce 2017; s nahrávkou ke stým narozeninám se dostala na třetí příčku.

Nedávno jednu z písní Lynnové ve svém projevu k národu připomněla královna Alžběta II. Když panovnice Brity vyzývala k vytrvalosti během pandemie covidu-19, řekla: „We Will Meet Again“ (Zase se sejdeme). Šlo o narážku na zřejmě největší hit Lynnové We'll Meet do legendární nahrávky The Wall od kapely Pink Floyd.