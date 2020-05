Tip z iVysílání: Zlaté věže aneb Jak propašovat milion liber v Eiffelovce

Pokud byste si chtěli pustit všechna videa v iVysílání, potřebovali byste si na jejich sledování vyhradit 3918 dní. Zorientovat se v takovém množství může být náročné. Web ČT24 proto pravidelně zveřejňuje tip na jeden záznam, který by bylo škoda si v programu uplynulého týdne nechat ujít .

Profil Co je Tip z iVysílání?

Herec Alec Guinness je zřejmě nejznámější jako Obi-Wan Kenobi z Hvězdných válek nebo zásadový zajatec z Mostu před řeku Kwai. Za druhou ze zmíněných rolí obdržel Oscara, nominován na něj byl ale poprvé už o něco dříve – díky komedii Zlaté věže (The Lavender Hill Mob).

Zahrál si v ní solidního bankovního úředníka Hollanda, který se rozhodne propašovat zlaté cihly z Anglie do Francie originálním způsobem. Přetaví je do suvenýrů v podobě Eiffelovek. Jenže geniálně prostý plán ztroskotá a nejdražší těžítka na světě se dostanou do ruky policie. Lupiči podniknou všechno možné, aby je dostali zpět.

Zpočátku realisticky působící příběh se pomalu přemění v absurdní frašku. Holland okrádá banku, v níž pracuje, a vodí za nos celý Scotland Yard, ale dělá to s vlídnou zdvořilostí anglického gentlemana.