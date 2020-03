Recenze: Do tmy je daleko. David Pomahač hledá v osobní sólovce světlo

Pomahač rozehrává svůj nový počin slovy: „Obvykle se nemám rád.“ Z deprese se ale v úvodní písni Obvykle postupně dostává až do refrénu „dneska je to jiný, nějaký čistší, jasnější“. Tahle geneze je příznačná pro celé album. Melancholické melodie a existenciální texty, které ale nabízejí pozitivní vyústění nebo alespoň jakousi naději, světlo, po němž autor pátrá.

David Pomahač stojí za projektem Kieslowski, devět let působil v kapele Houpací koně nebo doprovázel Xaviera Baumaxu. S albem Do tmy je daleko jde ale poprvé ve své kariéře s kůží na trh. „Je o životě ve tmě s depresemi, o všudypřítomném pocitu samoty, o lásce, kterou umím jen těžko dát najevo, o ztrátách a chuti se z toho všeho dostat a vidět světlo, cítit teplo,“ prozrazuje.

Video of David Pomahač Stíny (single version)

Do tmy je daleko zahrnuje deset písní kombinujících kytarové linky a riffy z dílny Pomahače a elektroniku. Nenásilně a nápaditě. Hodně tomu pomohl i fakt, že se produkce ujal Tomáš Havlen, jenž stojí například za tvorbou Zvíře jménem podzim nebo post-hudby.

Devízou alba jsou syrové texty. Od těch, které Pomahač zkomponoval pro Kieslowski, se liší tím, že jsou mnohem osobnější. „Odhalil jsem úplně všechno,“ dodává autor. Některým možná změna ze surrealistických textů k prostším půjde proti srsti. Pomahač ale ví, co dělá. Uměním výstižně pojmenovat pocity a věci se může řadit k textařům formátu Jaromíra Švejdíka z kapely Priessnitz.

Otázkou je, zda si talentovaný písničkář tím, jak je osobní, jaksi nevystřílel prach. Jestli Do tmy je daleko bude jen ojedinělou kometou, nebo se můžeme v budoucnu dočkat i dalších alb, která to první budou rozvíjet nebo na něj nějakým způsobem navazovat. Zatím lze jen parafrázovat část jedné z deseti písní nového alba: „Nejsem si jistej, co bude dál.“

S autorem se můžete setkat na jednom z několika komornějších koncertů. Kromě nových věcí budou slyšet i písně od Kieslowski. „Éra Kieslowski je u konce, písničky ale zazní během mých koncertů. Mám je rád a jsou součástí mého příběhu,“ říká Pomahač.

David Pomahač: Do tmy je daleko, vydalo Indies Scope, 2019.