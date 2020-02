Změna klimatu má dopad na lidská práva, varuje Jeden svět. Jako host přijede i režisér Sencov

Na programu ale nejsou jenom filmy s environmentální tematikou a mezi českými dokumenty bude soutěžit také očekávaný snímek Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti o zneužívání na internetu nebo Postiženi muzikou, ve kterém Radovan Síbrt představuje kapelu The Tap Tap z pražského Jedličkova ústavu.

Jako letošní festivalový slogan organizátoři vybrali úsloví „Až naprší a uschne“, které podle nich popisuje dvě stránky problému. „Ta první je, že s rostoucí teplotou a špatnou péčí voda v krajině dlouho nevydrží. Ta druhá je vzkaz, kterým jsme jako děti říkali ‚trhněte si nohou‘. Máme pocit, že ho vysílá řada politiků, kteří jsou u moci, mají v rukou osud planety a naší krajiny a měli by myslet na příští generace,“ pokračuje Ondřej Kamenický.

Podle organizátorů má probíhající změna klimatu zásadní dopad také na lidská práva. „Minimálně posledních pět let jsme svědky i v české krajině dlouhodobého sucha a extrémních výkyvů počasí. Čili naše letošní téma je klimatická změna a její dopady na lokální krajinu i to, jakým způsobem se na tom všem podílí člověk. Nakonec jsme si vždy byli vědomi toho, že stav naší planety, přírody a životního prostředí se odráží také na stavu lidských práv,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Řady projekcí se zúčastní tvůrci nebo protagonisté filmů. Kromě českých hostů dorazí například vietnamská písničkářka Mai Khoi, čínská režisérka Nanfu Wang, švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová, zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farhaová nebo klimatolog Stefan Rahmstorf.

Dopolední představení pořadatelé už tradičně vyhradili pro školáky. „V Praze máme v podstatě už vyprodáno všech 15 tisíc míst. Za půl hodiny od spuštění se na projekce přihlásilo přes 12 tisíc dětí,“ řekl šéf programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Už 22. ročník přehlídky představí přes 130 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v České republice a také do Bruselu.