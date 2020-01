Každý člověk je cenný. Malující sedlák Paul Gebauer po více než 80 letech vystavuje ve Slezsku

Rod Gebauerů sedlačil na statku v Sosnové dvě stovky let. Paul na tamním hospodářství prožil celý život, jen na výtvarnou akademii odešel do Vídně a do Drážďan. V dobách první republiky se stal čelným představitelem německého výtvarného umění ve Slezsku. „Malířství ale na čas opustil, protože založil rodinu a věnoval se plně statku. Někdy kolem roku 1928 se k malování zase vrátil,“ upřesnila kurátorka Lenka Valečková.

Výjevy z hospodářství byly také častými tématy Gebauerových obrazů. Zvěčnil práce na polích, svou rodinu, známé, děvečky a pacholky i sám sebe. Na ústřední malbě výstavy je obklopen jak svou rodinou, tak zaměstnanci.

„Mám ten obraz velmi rád, protože ho ukazuje jako centrum rodiny. A rodina nebyla jen žena a děti, ale všichni, kteří na jeho statku pracovali,“ upozorňuje malířův vnuk Michael Gebauer.