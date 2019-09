Do žumpy i do Benátek. Nabarvené ptáče objevilo Petra Kotlára

„Z pozice režiséra jsem ho mohl vést i prostřednictvím jeho milovaného psa Dodíka. Když jsem například potřeboval, aby byl smutný, řekl jsem mu: ‚Petře, představ si, že ti Dodík utekl a ty ho nikdy nemůžeš najít‘,“ přiznává Marhoul.

Filmovou adaptaci románu Jerzyho Kosińského natáčel v průběhu dvou let. Malého Petra na plac sice doprovázela babička, ale prý se mu chyběli kamarádi. Spřátelil se však se štábem a herci. Volný čas trávil jak se zahraničními hvězdami, jako třeba Harveym Keitelem, tak s těmi českými. „Můj největší kamarád byl Radim Fiala,“ prozradil.

Takový potlesk v Benátkách jsem nečekal

Ke slavným hercům možná bude jednou patřit i on. Jeho filmový debut zaznamenal mimořádný úspěch, když Nabarvené ptáče vybral do hlavní soutěže prestižní benátský festival. To se titulu českého režiséra povedlo naposledy před čtvrtstoletím, a po červeném koberci se v Benátkách prošel i Petr Kotlár.

Z projekcí část lidí odcházela, nesnesli vyobrazení násilných scén. Představitel hlavního hrdiny v publiku neseděl, organizátoři ho do sálu nepustili kvůli nízkému věku. Zažil až reakci diváků po skončení premiérového promítání, kdy osmiminutové titulky provázely ovace ve stoje.

„Režisér mě držel, Jitka Čvančarová brečela, nečekal jsem takový potlesk,“ podělil se o své tehdejší dojmy.