Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Spisovatel Patrik Hartl natočí film podle své první knihy

„Jsem přesvědčený, že film bude lepší než knížka. S chutí jsem příběh naládoval tím nejlepším, co se do dvou promítacích hodin vejde, a ještě jsem měl štěstí, že nás s dramaturgyní Ivou Jestřábovou napadlo něco nového navrch. Na reakce diváků se těším jak malej kluk,“ říká k chystanému filmu Patrik Hartl.

Patrik Hartl patří mezi nejúspěšnější současné české autory. Jeho knižní prvotina Prvok, Šampón, Tečka a Karel vyšla v roce 2012 a díky oblibě u čtenářů se dočkala několika dotisků. Následující Hartlovy knihy Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí nebo Nejlepší víkend získaly ocenění Český bestseller a staly se nejprodávanějšími českými romány. Poslední kniha Nejlepší víkend vyšla v nákladu 200 tisíc kusů, všech jeho knih se během sedmi let prodalo celkem na 800 tisíc kusů.

Velký úspěch mají také Hartlovy divadelní hry. Komedie, které napsal a realizoval v pražském divadle Studio DVA, jsou pravidelně vyprodány a diváci na ně často shání lístky i s půlročním předstihem.

Krize středního věku a bláznivá hra

Podobný úspěch si proto producenti slibují i od Hartlova filmu. „Patrik Hartl je hitmaker, ve své podstatě je to hollywoodský autor. Kombinuje humor, silný příběh, vlastní styl, udržuje si vysokou kvalitu a současně je přístupný širokému publiku. To je vzácná kombinace. Jsme přesvědčení, že ji převede i na plátna, a to včetně divácké odezvy,“ říká Ondřej Kulhánek ze společnosti Bontonfilm Studios, která film produkuje.