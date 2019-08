Chytrá pohádka, která nedělá z dětí hlupáky, říká Viktor Preiss. Do kin vstoupil Hodinářův učeň

Režisérka Jitka Rudolfová, která napsala také scénář, podle svých slov natočila Hodinářova učně, aby ukázala, že filmovou pohádku je možné vyprávět bez prvoplánové podbízivosti a přeslazených klišé. Diváci podle ní mohou vyrazit na nový film do kina, aby se pobavili, trošku báli a aby měli i z pohádky estetický zážitek.

Výtvarné pojetí chválí herec, který ztvárnil postavu hodináře, Viktor Preiss. „Má to takovou dickensovskou podobu, protože je to druhá polovina devatenáctého století, krásné svícení, scéna, kostýmy. Takže to má velikou atmosféru,“ říká. „Myslím si, že je to chytrá pohádka, která z dětí nebude dělat hlupáky a z rodičů přihlížeče,“ dodává.