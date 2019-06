Nevzdávejte dějiny, žádá Petr Pithart. A aktualizoval knihu o osmašedesátém

„Stačilo v jedné chvíli, třeba už na podzim 1968, kdy Sověti chtěli víc a víc a pořád se jednalo, prostě vstát a říct: ‚Soudruzi, tak to už beze mě.‘ Udělal to jediný z nich, Zdeněk Mlynář, prostě v jednu chvíli se mu chtělo začít zvracet, tak vzal kabát a odešel. A co? Nic se mu nestalo. Ti ostatní nic nezachránili. Kdyby zachránili, řekl bych: ‚Dobře, obětovali se.‘ Ale nezachránili. Od té chvíle mluvím o zradě,“ říká Pithart.

Obdiv a nepoznaná atmosféra všeobecné podpory uvedla podle Petra Pitharta reformní komunisty během pražského jara do stavu nebezpečného denního snění. „Žili tak odtrženi od života, že společnost neznali. Vůbec nechápali, že lidé chtějí daleko více, než oni napsali do akčního programu ,“ obává se.

V knize se dotýká ale třeba i filmu Ztraceni v Mnichově (2015). V něm režisér a scenárista Petr Zelenka nahlíží na podpis mnichovské dohody, chápaný většinou jako zradu na českém národě, a z něho vyplývající údajný komplex jako výmluvu pro pozdější národní selhání.

„(Česká společnost) snadno rezignuje na pravdu. Je to strašně smutný film, ale mě velmi oslovil, protože to byla výzva: Nevzdávejte dějiny. Musíte se dostat k tomu, jak to bylo, a nebojte se na to mít silný názor. Je to pořád lepší, než zavřít stránku a odejít,“ podotýká Pithart.

Na revoluce nejsme dobří

V hodnocení moderních dějin je nekompromisní. Svobodu podle něj Češi a Slováci dostali příliš levně, v roce 1918, i 1989. V souvislosti s Listopadem dokonce odmítá hovořit o revoluci. „Neříkám, že je to špatně, ale prostě to nemáme v arzenálu, jsme dobří na lepší věci, na revoluce ne. A když teda jednou vyjdeme na náměstí, tak tomu, proboha, neříkejme revoluce,“ žádá.