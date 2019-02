Světový autor na Světě knihy. Do Česka poprvé přijede Mario Vargas Llosa

„Více než patnáct let se snaží různí organizátoři či instituce v České republice pozvat nobelistu a světovou literární hvězdu, kterou je Mario Vargas Llosa. Vždy odmítl. O to větší máme radost, že souhlasil s naším pozváním a do Prahy v květnu přijede,“ uvedl k návštěvě španělsko-peruánské literární hvězdy dramaturg programu Guillaume Basset.

Dvaaosmdesátiletý autor obdržel před devíti lety Nobelovu cenu za literaturu. Oceněn byl za „kartografii struktur moci a za pronikavé obrazy jednotlivcova vzdoru, revolty a jeho porážky“. Spisovatelský úspěch zaznamenal už svou románovou prvotinou Město a psi z roku 1963, v níž popsal své zážitky z vojenského lycea v Limě, čímž vyvolal ve své domovské zemi skandál.

Přeložena byla také do češtiny, stejně jako mnoho dalších Llosových děl, například Zelený dům, Smrt v Andách nebo Kozlova slavnost, do níž se promítá autorova politická angažovanost. V roce 1990 dokonce (neúspěšně) kandidoval na peruánského prezidenta. U příležitosti jeho návštěvy Světa knihy vyjdou v českém překladu další dva jeho romány: Chvála macechy (Elogio de la madrastra) a Pětinároží (Cinco esquinas).

Latinská Amerika v Praze

Tuzemští čtenáři se mohou těšit i na překlady knih dalších latinskoamerických hostů 25. ročníku: například Bernarda Carvalha z Brazílie, Álvara Enriguea z Mexika nebo Rodriga Fresána z Argentiny. Nejen tito autoři představí svou tvorbu na Světě knihy, který se koná od 9. do 12. května na výstavišti v Holešovicích, osobně.