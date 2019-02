Krásných knih vyšlo loni padesát, o nejkrásnější se ještě rozhodne

„Byl to jeden z nejsilnějších ročníků,“ hodnotí výběr tajemnice soutěže Eliška Boumová. Cenu Nejkrásnější české knihy vyhlásilo ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví už počtyřiapadesáté.

Oproti loňskému ročníku bylo například z čeho vybírat v kategorii učebnic. Zatímco loni žádná z nich nedosáhla takové úrovně, aby se dostala do širších nominací, tentokrát je nominováno učebnic hned šest.

O nominacích rozhoduje mezinárodní výtvarná porota a také technická komise, která posuzuje kvalitu publikací a dokončující zpracování. Velkou část nominovaných tvoří knihy vydané galerijními či akademickými institucemi, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, Národní galerií nebo Národním filmovým archivem. Několikrát jsou v nominacích ale zmíněna i nakladatelství jako Baobab nebo Take Take Take.

Seznam všech padesáti nominovaných knih je zveřejněn na stránkách Památníku národního písemnictví.