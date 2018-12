ŽIVĚ: StarDance vrcholí finálovým večerem. Korunuje už devátého krále tanečního parketu

Jasnou stálicí soutěže je i moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben. Ten je navíc spoluautorem scénáře. „Ono by se dalo říct: 'Tenhle pár tancoval hezky, tak děkujeme a jsme zvědaví, co předvede ten příští'. Mně to ale přijde, že je to škoda. Když už máte prostor, tak se musíte pokusit ještě něco říct,“ říká Eben ke své roli.

Finálový večer se v holešovickém výstavišti nacvičoval už od poloviny tohoto týdne. V sobotu dopoledne si tanečníci zkusili celý program bez kostýmů, odpoledne proběhla generálka s publikem.