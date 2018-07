Trailer: Domestik šlápne do pedálů, ale možná to nevydejchá

„Divák ve filmu nenarazí na známé filmové tváře, téma filmu se nevyrovnává s naší minulostí, není to ani crowd-pleaser. A to je přesně typ českého filmu, na který bych chtěl jako divák zajít. Jsem unavený z většiny české filmové produkce, proto mi přijde osvěžující a zajímavé jít do kina na film, co se chová a přemýšlí trochu jinak,“ zve na svůj počin do kina Adam Sedlák.

Pokud zájemci nestihnou promítání ve Varech, příležitost bude od září v běžné distribuci.