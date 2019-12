Barokní malíř Sadler vyzdobil na Zámku Žerotínů kapli i výstavu

Josef Ignáce Sadler (1725-1767) se narodil v Olomouci do sochařské rodiny. Po smrti svého otce odešel do Říma, kde pět let studoval na akademii. Po návratu působil především na Moravě, jeho obrazy a fresky lze najít například v olomouckých kostelích nebo v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. V jediném Sadlerově dopise, který se dochoval, píše právě fulneckým augustiniánům, že se do města přijede podívat.

Kapli po Sadlerovi vyzdobí restaurátoři

Ve Valašském Meziříčí svými freskami ozvláštnil zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, podle odborníků jde o jedinečný a vzácný doklad barokního nástěnného umění v tomto kraji.

Na meziříčský zámek Sadlera pozval v polovině 18. století Michael ze Žerotína, když po přestavbě zámku potřeboval vyzdobit kapli. Sadler na její stěny namaloval vázy s květinami a také víru, naději a lásku. „Na stropě, který se bohužel do dnešní doby nedochoval, byl vyobrazen patron stavebníka archanděl Michael,“ doplnil kurátor Martin Beníček.