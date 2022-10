Konec ruských vrtulníků Mi-24 v české armádě se přiblížil, nahradí je americké stroje. Do muzea zamíří víc než čtyřicet let starý exemplář sovětské výroby, který uvádí do původní podoby v opravnách v Praze-Kbelích. Další české Mi-24 se dostaly na Ukrajinu. Co bude s těmi zbývajícími, je zatím nejasné.