Brněnští politici chtějí vysvětlení fotografie Vaňkové a Kerndla s bílým práškem

„V rámci TOP 09 v Brně jsme to v krátkosti probírali,“ řekl ČT radní Tomáš Aberl (TOP 09). S Vaňkovou se chystá situaci probrat na osobní schůzce v pondělí, do té doby ji komentovat nechce. Na základě informací v médiích však důvod pro rezignaci nevidí.

Radní Jiří Oliva (ČSSD) zastává podobný názor. „Za mne to jako důvod k rezignaci určitě není, pokud to navíc není nějaká fotomontáž z nějaké soukromé akce. Spíš je to důvod tomu, aby se obnovila diskuse o tom, jestli stát správně přistupuje k některým látkám. Protože zatímco třeba LSD, které je prokazatelně lékařsky prospěšné v boji proti depresím a není návykové, stát potírá, a třeba tabák a nikotin, kdy na to umírají prokazatelně tisíce lidí ročně jen v České republice, stát vesele daní a toleruje,“ řekl Oliva.

„Může trávit volný čas, jak uváží, a my jsme poslední, kdo by za tohle někoho popotahoval. Jsem ale překvapená. Myslela jsem si, že je to fotomontáž,“ uvedla v pondělí opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).

S brněnskou ODS jsou spojené další kauzy, upozornil politolog

Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity není mediální obratnost některých politiků navzdory jejich vysokým funkcím příliš vysoká. „A to bude pravděpodobně i tato situace. Paní primátorka zareagovala v první moment tak, jak jí to srdce na jazyk přineslo. V tuto chvíli bude řešit, jak s nastalou situací nejlépe naložit,“ okomentoval Pink pro ČT.

Upozornil také, že s vedením brněnské ODS jsou spojené další kauzy z nedávné minulosti, „které se odehrávaly v nočních hodinách na hradu Špilberk“. Nabízí se podle něj otázky, zda by se podobného kompromitujícího materiálu mohlo objevit více. Upozornil však, že podobné předpoklady jsou „velkou spekulací“.

„To, jak se chovám v soukromém životě, by nemělo zavdávat hendikep k tomu, abych mohl být důvěryhodným politikem,“ doplnil.

Fotografie zachycuje Vaňkovou s Kerndlem. Primátorka připustila její pravost

Na snímku je vidět Vaňková a její náměstek Kerndl, k nimž někdo jiný natahuje ruce se zřejmě papírovou ruličkou a telefonem s bílým práškem připomínajícím kokain na obrazovce. Fotku sdílel na sociálních sítích třeba Matěj Hollan, někdejší náměstek na brněnské radnici a nyní opoziční zastupitel za Zelené a Žít Brno s podporou Idealistů. „Jen jsem to sdílel,“ řekl serveru Blesk.cz. Zda je fotka pravá a kdo je jejím autorem, Hollan neví.

Primátorka řekla televizi Nova, že také neví, jestli je fotka skutečná, nebo se jedná o fotomontáž. Mohla by podle ní pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma nebo třemi lety. „Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut,“ řekla televizi. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotce, si však nepamatuje.

Jaká látka je na fotce, proto Vaňková také neví. Zkušenost s tvrdými drogami nepotvrdila, televizi Nova řekla, že dává přednost skleničce vína či piva nebo legálním přípravkům z konopí s látkou HHC.

K rezignaci Vaňková sama v souvislosti se zmíněným snímkem nevidí důvod. „Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním,“ odpověděla na otázku Novy, jestli by případně vyvodila důsledky, kdyby se prokázala pravost fotografie.

Policejní mluvčí Pavel Šváb v úterý řekl, že policie sleduje informace v mediálním prostoru a vyhodnocuje je.