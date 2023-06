Stavba protipovodňových opatření v Brně se protáhne. Komplikuje ji oprava viaduktu

Práce na protipovodňových opatřeních na řece Svratce v Brně se nejspíš protáhnou, hotovo by mělo být zhruba za rok. Správa železnic už začala s opravou přilehlého viaduktu v ulici Uhelná. Na jeho sloupech se na konci loňského roku objevily praskliny. A to nedlouho poté, co město s pracemi začalo.