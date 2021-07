Zásoby pomoci pro obce po tornádu leží ve skladech. Část už nebude potřeba

Vedení Jihomoravského kraje si podle redaktorky ČT Dominiky Řebíkové představuje, že by si věci rozebraly neziskové organizace. Ty by je dál rozdělily chudým a těm, o které se starají.

Jasněji bude ve čtvrtek, po jednání hejtmana s vedením neziskových organizací. Ty nemají strach, že by se věci nevyužily – spíš chtějí vyřešit logistiku, kam a jak je převézt.

Z Hodonína by rádi poslali pomoc na Děčínsko, kde by ji potřebovali po povodni, ale shánějí kamion, který by tam všechno odvezl. K dispozici jsou hlavně balené vody, dezinfekce, hygiena nebo čisticí prostředky – o ty se už z poničených obcí mnoho lidí nehlásí.

Přesto, kdyby je někdo potřeboval, samozřejmě je ještě dostane. Jen sklad už není otevřen nepřetržitě, je potřeba tam zavolat a nechat si konkrétní věci nachystat.

O dobrovolníky je nouze

Oproti tomu dobrovolníky a řemeslníky v obcích, které před měsícem zasáhlo tornádo, pořád potřebují. V Mikulčicích se ale kvůli nim i pohádali. V obcích zasažených tornádem se objevila nejen vlna velké solidarity, ale také vyhrocené situace. Hlavně na sociálních sítích lidé kritizují především vedení radnic.

Starostce Mikulčic Martě Otáhalové (Nový směr) dokonce vyhrožovali a psali jí zprávy, což nyní řeší policie. Na sociálních sítích ji lidé viní z toho, že z obce dobrovolníky vyhání. Třeba tím, že odmítla, aby dál přespávali ve sportovní hale. Do tělocvičny se podle ní nastěhovali bez povolení.

„Správkyně sportovní haly už nemohla dál, byla vyčerpaná, žádala mě, jestli bychom situaci mohli nějak vyřešit,“ vysvětlila rozhodnutí starostka.