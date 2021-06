Z Brna vysílá televize už 60 let. Do minulosti se ohlíží výstavou fotografií

„V naší produkci aktuálně vzniká letošní vánoční pohádka České televize, diváci se mohou těšit na cyklus o technických památkách, točíme pokračování úspěšných cyklů Krotitelé dluhů, Putování s párou či Magických hlubin,“ vyjmenoval část aktuální tvorby ředitel Televizního studia Brno Jan Souček a upozornil i na dobrodružný seriál pro děti o brněnské osobnosti, přírodovědci a zakladateli genetiky Johanu Gregoru Mendelovi.

Desítky hodin vysílání má na svém kontě každý měsíc redakce zpravodajství, která zajišťuje nejen regionální vysílání, ale významně přispívá i do celostátních pořadů na ČT1 a ČT24. Podobně je na tom redakce sportu.

Dočasné sídlo v centru Brna sloužilo televizi 55 let

Už od svých počátků sídlilo brněnské studio v prostorách paláce Typos v centru Brna. Podle pamětníků to mělo být dočasné sídlo, než si televize postaví vlastní budovu. Historie brněnského televizního vysílání se tady ale nakonec psala dlouhých 55 let, až do roku 2016, kdy ČT vybudovala nový areál v Brně-Líšni.