V Boskovicích se rozpadla koalice kvůli možnému střetu zájmů místostarosty

Podle webu ANO vedené místostarostou Lukášem Holíkem vypovědělo svým koaličním partnerům koaliční smlouvu na jednání v pondělí.

„Jednotlivé strany a politická hnutí zvolená v komunálních volbách do Zastupitelstva města Boskovice v roce 2018 budou nyní jednat o sestavení nové koalice, která by měla vést město do dalších komunálních voleb plánovaných na podzim roku 2022,“ stojí na webu.

Firma, ve které místostarosta pracuje, opravovala rozvody tepla

Dohnálek řekl, že ze strany ANO 2011 se řešil potenciální střet zájmů místostarosty Mazáče. Firma, v jejímž vedení boskovický místostarosta působí, se podílela na budování rozvodů tepla. „V Boskovicích se nyní řeší, zda došlo, nebo nedošlo ke střetu zájmů pana místostarosty. Rozvířila se nad tím diskuse, my jsme nad tím debatovali i jako politici a toto je vyústění,“ uvedl starosta. O nové koalici chce jednat s většinou stran v zastupitelstvu. Jako první osloví kolegy parlamentního půdorysu SPOLU, tedy KDU-ČSL a TOP 09.

V Boskovicích má zastupitelstvo 27 členů, koalice měla dohromady 15 hlasů. Po volbách v roce 2018 ji utvořila vítězná ODS, získala šest mandátů, ANO 2011 se čtyřmi mandáty, dále STAN a Sportovci se dvěma mandáty, Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 také se dvěma mandáty a Boskováci s jedním mandátem. Boskovice mají kolem 12 tisíc obyvatel.