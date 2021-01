Zetor jezdí po polích už 75 let. Sedl si do něj i Gagarin nebo Che Guevara

Brněnská Zbrojovka měla v roce 1945 za úkol vyrobit traktor pro Československo. V 70. letech pak přišlo rozhodnutí, že se tato zemědělská technika bude vyrábět pouze v Brně. V roce 2002 se vlastníkem se stal HTC Holding a značku tak zachránil před bankrotem.

Brněnským stříbrem je tak Zetor už 75 let. Celý profesní život se mu věnoval Miloš Šubr, do firmy nastoupil v roce 1978. „Okolo traktorů jsem vyrůstal už jako malý kluk,“ řekl. Už tehdy s jejich výrobou pomáhal. „Testujete nové stroje, co spadnou z linky, seřizujete je,“ vysvětlil.

Jako první se v roce 1946 vyráběl model 25, který měl nízkou hmotnost. Postupně přibyly kabiny, bezpečnost a stroje nabyly větších rozměrů. Do výroby se přijely podívat i některé známé osobnosti. Zetory si prohlédl třeba Jurij Gagarin a Che Guevara.