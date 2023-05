Průjezd jihočeskou dálnicí D3 komplikují opravy

V obou směrech budou auta jezdit jen jedním pruhem do 9. června. Silničáři částečně sanují podhled nosné konstrukce mostu, podle ŘSD se jedná spíš o údržbu.

Na dálnici D3 musí řidiči počítat také s omezením na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Tam potrvají opravy dva měsíce. Začala tam před týdnem oprava mezi kilometry 62,3 –70,7, tedy mezi Chotovinami a Meznem.

V pondělí 22.5. bude zahájena oprava dálnice D3 na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje. Po dobu provádění stavebních prací bude provoz veden jedním jízdním pruhem v obou směrech a v rámci jednotlivých etap bude omezen i provoz na MÚK Chotoviny.⬇️https://t.co/meLRnHZr58 pic.twitter.com/jShwy5ryRC — ŘSD Jihočeský kraj (@RSD_Jihocesky) May 19, 2023

Při opravě bude také omezený provoz na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny. Většinu času oprav bude jeden pás dálnice zavřený a auta pojedou na Prahu i na České Budějovice vždy jen jednou částí dálnice. Důvodem opravy je špatný stav povrchu.

V provozu je 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.