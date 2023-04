Inflace v Maďarsku se drží nad 25 procenty. V březnu klesla méně, než se čekalo

Analytici odhadovali, že inflace zpomalí na 24,7 procenta. Nad očekávání vysoká byla s 25,7 procenta i jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií.

„Výsledky jádrové inflace ukazují, že inflace v Maďarsku má vážné strukturální problémy,“ řekl agentuře Reuters analytik Péter Virovácz ze společnosti ING v Budapešti. Růst cen zpracovaných potravin a třináctiprocentní roční nárůst cen služeb jsou podle něj důvodem k obavám. „Pokud měl někdo v brzké době nějaké odvážné myšlenky na snížení sazeb, na to teď můžeme zapomenout.“

Maďarská centrální banka má nejvyšší základní úrokovou sazbu v Evropské unii, a to třináct procent. Spolu s jednou z nejvyšších měr inflace to oslabilo spotřebitelskou poptávku a uvrhlo maďarskou ekonomiku do technické recese.

Stejně jako ostatní centrální banky ve střední Evropě i ta maďarská letos počítá se zpomalením inflace. Rozhodla se proto dál nezvyšovat úrokové sazby, a to i přesto, že tak jde proti trendu větších centrálních bank. Například Evropská centrální banka (ECB) svou měnovou politiku nadále zpřísňuje – ovšem její základní úroková sazba nyní činí 3,5 procenta.