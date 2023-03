Švýcarští regulátoři vyzvali banky Credit Suisse a UBS, aby se spojily, píše Reuters

Švýcarští regulátoři pobízejí banky Credit Suisse a UBS, aby se spojily. Ani jedna z nich si to ale nepřeje. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Druhá největší švýcarská banka Credit Suisse, která se dostala do potíží, bude o víkendu jednat o své budoucnosti. Právě převzetí největší tamní bankou UBS je podle analytiků jedním z možných kroků.