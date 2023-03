Guvernér centrální banky získal bezpečnostní prověrku. Končí tak pochybnosti, zda může naplno pracovat

„Potřebujeme teď tři věci. Za prvé silnou a pevnou korunu, neboť ta nám zlevňuje dovoz. Za druhé potřebujeme po delší dobu vysoké úrokové sazby, protože to nám zase brzdí úvěrování. A za třetí, je nutné snižovat deficit státního rozpočtu, protože pak se bude točit méně peněz v ekonomice a bude to brzdit inflaci,“ uvedl.

Sám Aleš Michl, který o prověrku požádal poté, co jej tehdejší prezident Miloš Zeman loni v květnu do čela centrální banky jmenoval, samotné její udělení nekomentoval. Pouze následně shrnul hlavní cíle ČNB.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová uvedla, že o udělení prověrky Michlovi nikdy nepochybovala. „Mrzí mne, že místo seriózní debaty o měnové politice spřádali někteří novináři kolem ČNB nesmyslné spekulace. Děkuji všem, kteří zachovali nezaujatý pohled a nepodlehli atmosféře honu na čarodějnice,“ uvedla na Twitteru.

Michl měl dosud prověrku na druhý nejvyšší stupeň Tajné a také Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO na stupeň utajení NATO SECRET.

Například Michlův předchůdce Jiří Rusnok nebo bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová ovšem hovořili o tom, že by mu chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky mohl bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu. To ovšem zpochybnil bezpečnostní úřad. Jeho mluvčí upozornila, že v bezpečnostní radě není ČNB zastoupena. Centrální banka podle ní ani není oprávněna přijímat materiály ve stupni utajení Přísně tajné, ani takové materiály sama nevytváří. Utajované materiály v působnosti ČNB jsou klasifikovány ve stupních Vyhrazené, Důvěrné a Tajné.

Nicméně nynější prezident Petr Pavel minulý týden v rozhovoru s deníkem E15 připustil, že by se mohl zabývat odvoláním Michla, pokud by prověrku na nejvyšší stupeň utajení nezískal. Podotkl však zároveň, že taková situace zatím nenastala a bylo by potřeba zabývat se jí pouze, „pokud by současný guvernér prověrku opravdu nedostal“.