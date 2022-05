Investiční stratég a odpůrce zvyšování sazeb. Kdo je nový guvernér ČNB Aleš Michl?

Před nástupem do bankovní rady ČNB někteří analytici spekulovali, že by se Michl mohl zařadit k takzvaným jestřábům, tedy těm centrálním bankéřům, kteří jsou zastánci zvyšování úrokových sazeb, pokud to ekonomický vývoj dovoluje. V minulosti se Michl často vyjadřoval ve prospěch silnější koruny a kritizoval devizové intervence ČNB.

Michl vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Promoval v 2002, v roce 2020 zde získal i titul Ph.D. v oboru finance. V roce 2005 absolvoval vzdělávací program Teorie her a psychologie rozhodování na letní univerzitě London School of Economics and Political Science, v roce 2009 prošel kurzem řízení investičního portfolia na Wharton ve Filadelfii.

Jako člen bankovní rady byl však proti zvyšování úrokových sazeb. Například v květnu 2020, kdy rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta, hlasoval pro snížení základní úrokové sazby jen o 0,5 procentního bodu. Podle médií stejně jako další člen rady Oldřich Dědek zastává názor, že růst sazeb současnou inflaci neovlivní a poškodí to export a ekonomiku.

Michl, kterému je nyní 44 let, nastoupí do funkce guvernéra ČNB jako druhý nejstarší, více let bylo v době uvedení do čela centrální banky jen končícímu guvernérovi Jiřímu Rusnokovi (55 let). Jako nejmladší se stal šéfem ČNB Zdeněk Tůma (40 let), Josefu Tošovskému a Miroslavu Singerovi pak bylo při usednutí do guvernérského křesla 42 let.