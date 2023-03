Plyn z terminálů může více znečišťovat kotel. Odborníci radí nezanedbávat údržbu

Znečištění závisí i na kvalitě spalovaného plynu, jehož složení ale může být nyní rozdílné. „Vzhledem k předpokládanému většímu počtu dodavatelů LNG bude kvalita plynu dodávaného z jednotlivých zdrojů LNG ve světě do České republiky různorodá, avšak předpokládá se, že by měla splňovat stávající limity kvality plynu platné v České republice,“ uvedl mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý.

„Norské a podobné plyny mají 2,5krát vyšší obsah sirovodíku, než je v ruském plynu. Při chemické reakci s měděnými armaturami vzniká na armaturách sulfid měďnatý – to jsou takové šupinky,“ vysvětluje předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Robert Špalek. Právě ony šupinky mohou kotel ucpat a v krajním případě i vyřadit z provozu.

„Buď je to ve formě šupin, které se zachytávají na hrubých sítkách, které kotle mají v sobě, anebo je to prach, který ta sítka nezachytí a dostane se až do plynových armatur,“ podotýká revizní technik Pavel Krčál. Podle Pavla Hrdého z SOU plynárenského v Pardubicích to v extrémních případech může vést k opakovaným servisům po třech měsících.