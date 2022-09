Průměrná mzda za druhé čtvrtletí dosáhla na 40 086 korun, reálná ale stále klesá

Analytici: Pokles reálné mzdy potrvá

Analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš vzhledem k vysoké inflaci očekává, že dvouciferným tempem budou reálné mzdy klesat i po zbytek letošního roku a v průměru si tak české domácnosti pohorší zhruba o devět procent. V příštím roce by vzhledem k postupnému ústupu inflace a většímu tlaku ze strany zaměstnanců mohlo docházet k obratu a nominálně podle něj mzdy v průměru za celý rok 2023 porostou dvouciferným tempem, srovnatelným s růstem cenové hladiny.

„Inflace bude vrcholit právě v průběhu podzimu tohoto roku, takže to nejhorší z meziročního srovnání ještě nemáme za sebou, nicméně ta čísla jsou časově zpožděná a to, co domácnosti pociťují už v tuto chvíli, by měl být ten nejprudší náraz do peněženek. Největší propad reálné mzdy, jaký jsme v Česku historicky zažili,“ konstatoval Bureš.