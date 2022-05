Stavební produkce v Česku zpomalila. Průmysl brzdí výroba aut

Stavební výroba v Česku v březnu zpomalila meziroční růst na 8,2 procenta z únorových 18,9 procenta. Naopak průmysl po únorovém poklesu o 0,3 procenta v březnu přešel do meziročního růstu o 0,4 procenta. Stále ho ale brzdí výroba aut, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zahraniční obchod vykázal v březnu schodek 13,8 miliardy, meziročně to byl o 30,5 miliardy horší výsledek. Negativně to ovlivnil obchod s ropou a motorovými vozy.