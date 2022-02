Moskevská burza po útoku na Ukrajině přerušila obchodování, pražská prudce klesla

Index PX pražské burzy po propadu o 2,5 procenta hned po otevření trhu brzy část ztrát smazal. Kolem 09:15 byl proti středečnímu závěru níže zhruba o 1,3 procenta kolem 1386 bodů. „Celkově bude situace na trzích nepřehledná a volatilní. V daném velmi negativním sentimentu se pod prodejní tlak samozřejmě dostane i pražská burza,“ předpověděl před začátkem obchodování makléř Fio banky Josef Dudek.

Ruský plyn teče přes Ukrajinu bez omezení

Tranzit ruského zemního plynu přes Ukrajinu dál do Evropy pokračuje bez omezení. S odkazem na sdělení ruské plynárenské společnosti Gazprom to ve čtvrtek ráno uvedla agentura Interfax. „Oproti středě pokračuje tranzit jako obvykle. Objem přepravovaného plynu se zvýšil, dne 23. února činil 60 milionů metrů krychlových a dnes je to 83 milionů metrů krychlových,“ uvedla ve čtvrtek ruská společnost.

Problémy s tranzitem zatím nehlásí ani slovenská společnost Eustream, která zajišťuje tranzit ruského plynu přes území Slovenska.