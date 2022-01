Zaměstnavatelé se na testování vesměs připravili. Někteří se obávají, aby je karantény neochromily

Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v Otázkách Václava Moravce zkritizoval záměr Jana Farského (STAN) odejít na půlroční stáž do amerického Oregonu. Uvedl, že Farský by se měl vzdát buď křesla ve sněmovně, nebo Fullbrightova stipendia. Farský mezitím už do USA odcestoval. Bartoš komentoval také údajně sporné financování hnutí STAN. Podle něj je třeba věc pořádně prošetřit a v případě, že se potvrdí finanční dar od trestně stíhané osoby, mělo by hnutí STAN peníze vrátit.