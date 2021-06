Spotřebitelské ceny rostly pomaleji. V květnu meziročně stouply o 2,9 procenta

U alkoholických nápojů se zmírnil meziroční růst cen piva na 4,1 procenta z dubnových 8,5 procenta a lihovin na 2,2 procenta z 5,1 procenta. Také ceny tabákových výrobků zpomalily meziroční růst, a to na 15,4 procenta z dubnových 19,5 procenta.

Obchod a služby byly v květnu ještě částečně omezovány opatřeními proti šíření covidu. Od 10. května mohou být otevřeny všechny maloobchodní prodejny a řada provozoven služeb. Od 17. května pak mohly po více než sedmi měsících otevřít zahrádky restaurací, ovšem za splnění několika podmínek.

Analytici: V dalších měsících lze očekávat inflaci kolem 3 procent

Analytici počítali s tím, že inflace kvůli nízké srovnávací základně z loňska dosáhla v květnu vrcholu. Nicméně i nadále by se pak měla držet kolem tří procent. Nejistá je reakce obchodníků na rozvolňování opatření, což by mohlo být spojeno se zvyšováním cen. Od podzimu by pak měla inflace podle ekonomů postupně klesat.

Květnová data jsou podle odobrníků překvapivá hlavně kvůli vývoji cen potravin, analytici totiž většinou čekali nárůst nebo stagnaci inflace. Nicméně přes zpomalení inflace předpokládají zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB), a to na konci června nebo na počátku srpna.

„Zatímco na trhu se očekávalo, že inflace zůstane nad třemi procenty, poslední prognóza ČNB pro květnovou hodnotu inflace se ukázala jako správná. Zřejmě zásadní odchylku od očekávání na trhu představovalo překvapivé prohloubení poklesu cen potravin,“ uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Plný dopad rozvolnění opatření do cen, pokud vůbec bude patrný, by se podle něj měl ukázat spíš až v červnových číslech.