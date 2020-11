Poškození zákazníci v Unii budou nově moci podávat kolektivní žaloby

V zemích Evropské unie budou mít poškození zákazníci právo podávat kolektivní žaloby ve svých státech i přes hranice. Evropský parlament schválil jednotná pravidla, na jejichž základě budou spotřebitele při hromadných stížnostech na výrobce či prodejce zastupovat určené organizace. Unijní země by směrnici měly začlenit do svého práva do dvou let.