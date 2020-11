Národní fond rozvoje získal licenci od České národní banky

„Licenci fond potřebuje k tomu, aby reálně mohl začít fungovat, investovat totiž může jen podle jasných pravidel. Technicky vzato tedy banky mohou nyní přijít a vložit do fondu sedm miliard, které přislíbily, “ přibližuje redaktorka ČT Michaela Nováková.

Dodává však, že hned se tak dít nebude. „Banky už dříve říkaly, že budou velmi opatrné v hodnocení projektů, které by se měly financovat,“ doplnila. Dá se tak podle ní očekávat, že ještě nějakou dobu potrvá, než přijde informace, že už je k dispozici skutečně konkrétní projekt, na který půjdou peníze.

„Představenstvo fondu ve spolupráci s investory již začalo vyhodnocovat první projekty, které by bylo vhodné financovat,“ uvedl předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek. Dodal, že dokončení projektů a jejich zahájení nějakou dobu potrvá. „Klíčové je ale to, že jsme spolu se soukromými bankami vytvořili institucionální rámec prostředí, ve kterém bude možné podobné projekty financovat,“ dodal.

„Budou to ale s největší pravděpodobností investice do infrastruktury, digitalizace, možná i energetiky, může se jednat i o podporu výstavby domovů pro seniory nebo podporu školství,“ přiblížila redaktorka.

Kromě hlavních finančních domů se do projektů mohou zapojit i další velké firmy, zatím se však oficiálně nepřihlásily. „Neznamená to ale, že nebudou. Velmi často se hovořilo například o společnostech z energetiky či autoprůmyslu,“ dodala Nováková.

Banky zapojené do příprav NRF slíbily investovat do projektů podpořených fondem až sedm miliard korun, jež by měly přilákat další finanční zdroje. V první fázi by tak mohly být podpořeny projekty v objemu až 35 miliard korun. Do příprav fondu se kromě ČMZRB zapojily Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka a UniCredit Bank. Další investoři se podle Jiráska mohou přidat kdykoliv v budoucnu.