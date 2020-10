Některé podniky hlásí, že budou muset propouštět, jiné zatím vyčkávají

„Snížili jsme mzdové náklady o padesát procent,“ přibližuje konkrétní opatření kvůli pandemi koronaviru šéf pobočkové sítě Kara, Pietro Filipi, Etam Ladislav Pštros. „Na centrále jsme měli sto lidí, teď je jich tu padesát a v retailu jsme ponižovali mzdové náklady o dvacet procent,“ upřesnil.

Za posledních šest měsíců tak firmu opustilo asi dvě stě lidí. Na zbývající zaměstnance z poboček bude podle něho společnost čerpat peníze z programu Antivirus A. Ten je pro ty, kteří své provozy museli uzavřít úplně. „Jsou tam nějaké dotace na mzdy, ale je to udělané tak, že nejdřív musíme zaplatit zaměstnancům, pak nám stát dá teprve peníze, a to je, co se týče cashflow, v téhle situaci naprosto komplikované,“ konstatuje.

Jsou ale i společnosti, které zatím vyčkávají, nebo nemusí zatím o podporu žádat, protože přesunuli pracovníky na on-line prodeje. Například firma Alpine Pro se zatím snaží nechat všechny pracovníky ve svých prodejnách outdoorového oblečení.

„Pokud se bavíme o tom, že bude zavřeno dva týdny, tak asi nebudeme dělat nic, ale kdyby mělo být zavřeno dva měsíce jako na jaře, tak to už pro nás bude mít katastrofální dopad, protože se to už bude potkávat s vánočním prodejem, na kterém jsme existenčně závislí,“ vysvětluje spolumajitel a zakladatel Alpine Pro Václav Hrbek.

Z prodejní plochy do skladu a k podpoře e-shopu

V obchodním domě Ikea jsou všichni zaměstnanci pořád v práci, jen místo na prodejní ploše teď pracují ve skladu nebo pro e-shop. „V obchodním domě máme 550 zaměstnanců, které se snažíme co nejvíc využít na podporu on-line, který má obrovský nárůst. Snažíme se všechny naše zaměstnance udat, tak ať jsme co nejvíc připraveni na nárůst a zákaznické potřeby,“ uvedl ředitel obchodního domu Ikea Zličín Jiří Kuča.