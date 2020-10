Vláda musí prodloužit pomoc, říká Středula. Náhrady je třeba skutečně vyplácet, doplňuje Wiesner

Také Hospodářská komora kvůli koronavirové krizi už naléhavě vyzvala vládu k obnovení programů, které by odvrátily propouštění zaměstnanců. Jde hlavně o prodloužení Antiviru, a to až do přijetí kurzarbeitu, požaduje i odklad třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb nebo obnovení moratoria pro splátky úvěrů.

„Ti všichni jsou součástí kritické infrastruktury, možná to jsou i profese, které neznáme. Ale oni zabezpečují to klíčové, zabezpečují primární funkčnost České republiky, aby se k lockdownu náhodou nepřichomýtl ještě blackout, to by byla tragická situace,“ dodal.

„Ti, kteří jsou na ošetřovném, si příběh nevymýšlejí. Oni budou na ošetřovném, protože bude uzavřená škola. A jestliže chceme potrestat rodinu, tak jí seberme čtyřicet procent,“ říká s tím, že ani není zatím v opatření jasné, zda se jedná o náhradu za kalendářní či pracovní den. „Ale i tak je to osm nebo dvanáct tisíc korun a to pravděpodobně ještě hrubého. To není v pořádku. My jsme prosazovali osmdesát procent, ale bylo nám řečeno, že to je moc. Já si to nemyslím, musí se ochránit kupní síla,“ zdůraznil.

Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner upozornil, že navíc ještě není vyplacená řada náhrad z první vlny pandemie. „Během léta jsme tlačili na to, aby se náhrady realizovaly. Nájemné, platby pro hotely… ty dodnes nejsou vyplacené,“ připomněl.

O to víc je podle něho teď důležité, aby vláda, a to v co nejkratší době, přijala opatření, aby to nedopadlo jako v první vlně. „Seděli jsme nad tím v pátek večer, říkali jsme, do jakých oblastí by to mělo jít, jako Antivirus, nájemné, kultura…,“ uvedl.

Podotkl, že také očekával, že 31. října už bude kurzarbeit, na který se volně naváže. „Dnes vidíme, že to nebude ani do konce roku, teď je to v parlamentu. Ve čtvrtek máme mít jednání s paní ministryní. Je potřeba to prodloužit a všechny i další věci, jako nájemné, věci pro cestovní ruch, pro hotely, restaurace. Tam ty dopady budou obrovské,“ zdrůraznil Wiesner.