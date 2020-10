Zaměstnavatelé žádají urychlené přijetí kompenzačních opatření, firmy odhadují ztráty

„Smutnou skutečností zůstává, že vláda deklaruje, že nebude vydávat opatření mající ekonomický dopad, ale opak je pravdou. Bez konzultace se sociálními partnery či tripartitou jsou vydávána opatření, která dopadnou zejména na sektory, které se ještě nevzpamatovaly z první vlny koronaviru. A opatření jsou vydávána vesměs s okamžitou dopadovou účinností,“ uvedl Wiesner. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že kompenzace se budou řešit především příští týden a na starosti je bude mít vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Pomoc by také měla být podle premiéra cílenější než na jaře. „Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny (epidemie),“ řekl ke kompenzacím. Dodal, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem.

Možností, jak podnikatelům pomoci, je podle konfederace hned několik. Například jde o pokračování v podpoře Antiviru A a B i po 1. listopadu 2020, kdy mají skončit. Lze zvážit možnost jejich úpravy podle potřeb a dopadů. Nový kurzarbeit , který je nyní ve sněmovně, měl podle vládního plánu od listopadu na Antivirus navázat. Listopadový termín zavedení kurzarbeitu se ale zřejmě nestihne. Stát z Antiviru vyplácí dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Dále lze podle Wiesnera upravit výši ošetřovného (až na 80 procent ze současných 60 procent) a pro rodiče dětí do 13 let (místo deseti let) a urychlit přijetí smysluplného kurzarbeitu, který by nahradil Antiviry. Navrhuje projednat možnost úhrady fixních provozních nákladů firem (nájmy, údržba, náklady na energie, pojištění) postižených nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními či podpořit cílená rekvalifikační opatření. „Státní podpora musí být dostatečná, cílená a stejně rychlá jako přijímaná a vyhlašovaná proticovidová opatření, jinak ztrácejí smysl,“ dodal Wiesner. Konfederace reprezentuje osm zaměstnavatelských svazů ze stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. Zastupuje více než 22 tisíc členských subjektů s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Ztráty fitness center za čtrnáct dní omezení mohou být 285 milionů korun O kompenzacích začaly se státem jednat už zástupci fitness center. Ty spolu s posilovnami, vnitřními bazény, akvaparky či solárii musely od pátku zůstat uzavřené. Jejich ztráty tak za dva týdny, kdy zatím budou muset zůstat mimo provoz, mohou činit 285 milionů korun, uvedla Česká komora fitness. Ta také upozorňuje, že rezervy provozovatelé vyčerpali už při první vlně epidemie, kdy musela činnost ukončit zhruba desetina provozů. A i bez zásadních restrikcí se většině fitness center po uvolnění proti předchozím letům výrazně snížila návštěvnost. „Očekávali jsme, že budeme mít čas se na další opatření připravit. Toto je další krutá rána fitness sektoru, který už od června počítá obrovské ztráty,“ řekla prezidenta České komory fitness Jana Havrdová. Mnoho provozovatelů se podle ní vyjádřilo, že současnou situaci už nezvládne, označilo ji „za hranicí přežití“.

přehrát video Vedoucí fitness centra Jan Švimberský k novým opatřením proti koronaviru Zdroj: ČT24

Podle vedoucího fitness centra v Podolí Jana Švimberského se jedná o poměrně velký zásah pro profesionální sportovce v rámci probíhající sezony. „Narušení každý sportovec snáší různě. Je to minimálně čtrnáct dní, kdy se nedostanete do vody a musíte se připravovat na suchu, individuálně, bez týmu, což je podle mě velký zásah,“ uvedl ve vysílání ČT24. V prostorech podolského areálu připravují své sportovce přední plavecké kluby, ale opatření mají dopad i na přípravu zástupců dalších vodních sportů, například skoků do vody, vodního pola, aquabel nebo podvodního hokeje. Komora udělala po čtvrtečním vyhlášení restrikcí rychlý průzkum mezi svými členy. Zapojilo se do něj 250 provozovatelů fitness center, 191 osobních trenérů a instruktorů skupinových lekcí a 11 dodavatelů sportovního vybavení. Dotazovaní podle Havrdové odhadli své ztráty na 57 milionů korun. Při počtu 1250 fitness center na českém trhu každé při dvoutýdenním uzavření ztratí v průměru 228 tisíc korun. Na každý provoz i osobního trenéra jsou navázány další pracovní pozice. U 250 provozovatelů fitness center a 191 osobních trenérů je to 5035 pracovních míst. Nejvíce živnostníků. Proto by také 77 procent lidí z tohoto odvětví uvítalo znovuzavedení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Odpuštění plateb za sociální a zdravotní pojištění by byla vhodná pomoc podle 65 procent respondentů. Vhodnou podporou by byl i příspěvek na nájemné, zrušení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb či daňové prázdniny, ukázal dále průzkum.