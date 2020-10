V říjnu 1895 uvařil sládek Holeček první várku piva budoucího Budvaru. Letošní výročí poznamenává pandemie

Budějovický producent tak celkově přišel zatím kvůli koronaviru na jaře v restauracích asi o třicet milionů korun. V objemu prodaných hektolitrů se ale dostal pivovar o dvě procenta výš a tržby měl jako loni.

Jak řekl webu ČT24 ředitel Budvaru Petr Dvořák, pomohlo tomu především to, že se změnila hodně struktura prodeje, a to ze sudů do baleného piva. „A také uvedení Budvaru 33 do lahví a plechovek v dubnu tohoto roku. I díky tomu zaznamenáváme další růst našich ležáků,“ dodal.

Celkově pak prodejům nahrávalo i dobré léto. „Měli jsme trhy, které prodávaly o desítky procent víc než loni. Hodně rostlo Německo i Velká Británie. Pak jsou vzdálenější trhy, které se téměř zastavily, třeba Vietnam odebírá o desítky procent méně,“ dodal Dvořák.