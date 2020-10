Lidé s nestabilním zaměstnáním nejrychleji pocítí „osekávání“ kvůli krizi, statistiky to ale nezachytí, soudí sociolog

V rámci kurzarbeitu by Prokop preferoval nutnost pracovat aspoň dva dny v týdnu

Prokop uvítal, že se chystá kurzarbeit, ale kritizoval, že o jeho spuštění by – podle současného návrhu, který je nyní ve sněmovně – rozhodovala vláda. To považuje za politikum. Nezdá se mu ani to, že návrh počítá s minimem práce jeden den v týdnu. Domnívá se, že je to málo pro kontakt se zaměstnavatelem, který by se pak jednodušeji zbavil takového pracovníka. Podle něho by lidé měli v rámci kurzarbeitu pracovat aspoň dva dny v týdnu.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se měla zavést podle vládního návrhu od listopadu, což se zřejmě nestihne. Navázala by na dočasný program Antivirus, který byl zaveden kvůli epidemii nového koronaviru.